Shimano Acera

Gewicht: 14.40

Rahmentyp: MTB 27.5" Alloyframe

Rahmen: Hardtail, 135QR

Gabel: Suntour XCT 30 HLO-Coil-9QR

Gabel Details: 27.5"-100mm, 1.1/8" steel, 9QR

Steuersatz: Ritchey OE Logic Zero

Vorbau: KTM Line AS-021 17°

Lenker: KTM Line HB-RB11L Rizer, rize 15°, 660

Griffe: KTM Line VLG-1546A

Hydr. Scheibenbremse: Shimano MT201/200 / Rotor 180-160

Schalter: Shimano Altus M310

Schaltwerk: Shimano Acera M360

Kurbelgarnitur3fach: Shimano TY501 42-34-24/CG

Zahnkranz: Shimano HG31-8 11-34

Pedal: KTM VP 585 MTB, one piece

Laufradsatz: KTM-Line CC 27.5"

Nabe vorne - ändern in Felge und Nabe: Remerx / Shimano TX505

Reifen F: Schwalbe Smart Sam 54-584

Reifen R: Schwalbe Smart Sam 54-584

Sattel: KTM VL-3381

Sattelstütze: KTM Line SP-359 350/27.2