UNKOMPLIZIERT, SPORTLICH - VIELSEITIG Das Futura Compact 10 verbindet flexible Mobilität mit Tourentauglichkeit. Ausgestattet mit der Kombination aus dem kraftvollem Performance Cruise Antrieb und der SHIMANO 10-Gang-Schaltung ist das wendige Kompakt-E-Bike nicht nur eine herausragende Ergänzung auf täglichen Wegen und ein Begleiter auf kurzen Strecken. Auch anspruchsvollere Touren können so in Angriff genommen werden. Dank der bis ins Detail hochwertigen Ausstattung präsentiert sich das Futura Compact 10 dabei völlig unkompliziert. So lässt sich die Lenkerhöhe dank des innovativen Vorbaus binnen Sekunden im Bereich von 150mm an andere Fahrerinnen und Fahrer anpassen und auf langen Touren ist man durch die besonders pannengeschützten SCHWALBE Big Ben Reifen vor unliebsamen Überraschungen bestmöglich gefeit.

Futura Compact 10 Da24 rt Rh47cm Wave 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: SCHWALBE Big Ben Performance, 55-507, RaceGuard Bremshebel hinten: TEKTRO HD-T390 Bremshebel: TEKTRO HD-T390 Bremse hinten: TEKTRO T390 Bremse: TEKTRO T390 Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT-EM300, Lockring, 160 mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT10 / 180mm Kassette: SHIMANO Deore, CS-M4100 11-46T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Farbrichtung: rot Felge: DDM-1 Felge hinten: DDM-1 Frontleuchte: LED-Scheinwerfer 40 Lux Gabel: Starrgabel, Aluminium Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 25 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK, Systemträger, mit Federklappe Grundfarbe: rot Hersteller: HERCULES Nabe (Hinterrad): SHIMANO RM35, mit Schnellspanner, Centerlock Kettenschutz: HORN Catena 18 Kette: KMC E10S Lenker: KALLOY HB-TR-2, 31.8 mm, 25° backsweep Lenkergrife: Ergo, mit integrierter Klemmung Ladegerät: Bosch 2A MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Futura Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M5120 NOS: nein Pedale: wellgo Rahmen: Compact Urban, AL 6061, mit tiefem Einstieg Reifengröße (ETRTO): 55-507 Reifengröße (Zoll): 24 x 2.15 Schloss: ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder Rückleuchte: Busch & Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: QR, black Sattelstütze: KALLOY SP-DC1, AL, 350 mm, Ø27.2 mm Sattel: SELLE ROYAL LookIn Relaxed Schutzbleche: SKS, B60, Kunststoff Schlauch: SCHWALBE DV 10 Schalthebel: SHIMANO Deore SL-M4100 SP Connect: nein Speichen: Niro, schwarz, 2 mm / HR: 2.34 mm Ständer: StandWell Steuersatz: integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-220 Vorbau: SATORI UP2+, verstellbar, 90 mm, mit "All Up" Höhenverstellung, 150 mm Nabe: SHIMANO RM35, mit Schnellspanner, Centerlock Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg