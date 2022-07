ALLTRAIL 5 27.5 Du suchst ein eFully, mit dem du steile Anstiege genauso meisterst wie anspruchsvolle Abfahrten? Das AllTrail 5 27.5 ist dein perfekter Begleiter für jedes Gelände: Der Yamaha PW-ST Antrieb mit integriertem 630Wh Akku unterstützt dich dabei zuverlässig und kraftvoll. 140mm Federweg an der Front und 150mm am Heck, 4-Kolben Scheibenbremsen sowie 27,5" Laufräder mit Plus-Bereifung bieten dir Fahrspaß und Sicherheit in jeder Situation.

ALLTRAIL 5 He27 rt Rh40cm Diam 12K Akku-Hersteller: Yamaha Akku: Yamaha InTube 630 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: SCHWALBE Nobby Nic Performance, 65-584 Bremshebel hinten: TEKTRO Orion M745, Aluminium Bremshebel: TEKTRO Orion M745, Aluminium Bremse hinten: TEKTRO Orion M745, 180mm Bremse: TEKTRO Orion M745, 203mm Bremsscheibe hinten: 180mm Bremsscheibe: 203mm Kassette: SHIMANO M6100, 10-51 Zähne Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Yamaha Side Switch Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: rot Felge: RODI Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium Felge hinten: RODI Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium Gabel: RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: Winora - Staiger GmbH Nabe (Hinterrad): Haibike Components TheHub ++ Kette: SHIMANO CN-M6100 Lenker: Haibike Components TheBar ++ 780mm Lenkergrife: Haibike MTB Griffe MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Yamaha Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M6100, 12-Gang NOS: nein Pedale: Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount Reifengröße (ETRTO): 65-584 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium Sattel: Selle Bassano Reko R2 E-Sport Schalthebel: SHIMANO Deore M6100, Triggerschalter SP Connect: nein Speichen: SAPIM® Leader, Schwarz Steuersatz: A-Head Tapered Straßenausstattung: nein Vorbau: Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° Nabe: Haibike Components TheHub ++ Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg