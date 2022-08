SPECIAL EDITION Unsere brandneue AllMtn Special Edition aus Vollcarbon bündelt das Beste aus zehn Jahren eBike-Entwicklung. Mit seiner exklusiven Ausstattung bietet das AllMtn SE ultimative ePerformance - eine echte Trail-Rakete, die Dich auch bergauf elektrisiert. Der sportliche Yamaha PW-X2 Motor sorgt für ein natürliches Fahrgefühl und bietet mit dem größeren 600Wh Akku noch mehr Reichweite. Edelste Komponenten wie die SRAM XX1 Eagle Schaltung, 160mm Öhlins Federelementen und Shimano XTR M9120 4-Kolben Scheibenbremsen lassen das Herz von performanceorientierten Bikern garantiert höher schlagen.

AllMtn SE He27,5/29 grau Rh44cm FS 12G Akku-Hersteller: Yamaha Akku: Yamaha InTube 600 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: MAXXIS® Minion DHF / MAXXIS® Minion DHR II Bremse: SHIMANO XTR M9120 Bremsscheibe: 203 mm Kassette: SRAM Eagle PG1295, 10-52 Zähne Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Yamaha Side Switch Gabel: Öhlins RXF36, Luft, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: Winora - Staiger GmbH Kette: SRAM XX1 Eagle Gold Lenker: RACE FACE Six C Carbon Lenkergrife: RACE FACE Half Nelson Laufradsatz: DT SWISS HXC1200 Carbon MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Yamaha Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: AllMtn Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Sram XX1 Eagle AXS, 12-Gang NOS: nein Onlinewarengruppe: online Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon-Rahmen, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x Reifengröße (ETRTO): 63-622 / 71-584 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: SRAM Reverb AXS, Teleskop, 31.6mm, Aluminium Sattel: prologo Proxim W450 Schalthebel: SRAM Eagle XX1 AXS, Triggerschalter SP Connect: nein Steuersatz: ACROS BlockLock Straßenausstattung: nein Vorbau: Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg