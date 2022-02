DER ALLROUNDER FÜR JEDES GELÄNDE Der Allrounder für jedes Gelände: das AllMtn 3! 160mm Federweg und ein leistungsstarker Bosch Performance CX Gen 4 Motor überzeugen auch in anspruchsvollem Gelände. Ein optional erhältlicher Range Extender erweitert Deine Akkukapazität um 500Wh auf insgesamt 1.125Wh. Damit hebst Du Dein eMTB Erlebnis auf ein neues Level. Gemischte Laufradgrößen runden das Paket ab: Die 29" Laufräder an der Front bieten Präzision und ein komfortables Überrollverhalten, während die 27,5" Laufräder am Heck dem eMountainbike perfekte Traktion verleihen, um auch die steilsten Up- und Downhills spielend zu meistern.

AllMtn 3 He27,5/29 bl Rh50cm FS 12G Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: Maxxis Minion DHF II / Maxxis Minion DHR II Bremse: Shimano MT420 Bremsscheibe: 203 mm Kassette: Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: BOSCH Purion Farbrichtung: blau Gabel: RockShox Yari RC, Luft, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: blau Hersteller: Winora - Staiger GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano MT400-B Kette: Sram SX Eagle Lenker: Haibike Components TheBar +++ Gravity Lenkergrife: Haibike MTB Griffe MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: AllMtn Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Sram SX Eagle, 12-Gang NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061, Integrated Motor (Bosch), SkidPlate, Steckachse M12 (1.75) x 148mm Reifengröße (ETRTO): 65-622 / 71-584 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium Sattel: Selle Royal Vivo Schalthebel: Sram SX Eagle, Triggerschalter SP Connect: nein Speichen: Sapim Leader, Schwarz Steuersatz: A-Head Tapered Straßenausstattung: nein Vorbau: Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm Nabe: Shimano MT400-B Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg