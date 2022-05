Eine neue Art von Trailbike, das Kraft, Leistung und Spaß miteinander verbindet. Der leichte Carbon-Rahmen, die komfortable Federung und die neue Motorentechnologie sorgen dafür, dass du nie wieder aufhören willst zu fahren.

Trance X Advanced E+ 1 [29"/Pr Akku: EnergyPak Smart Integrated 625Wh EnergyPak Plus kompatibel Dämpfer: Fox 36 Live Valve, elektronisch gesteuerte Federung, 150mm Federweg, Boost 15x110mm Display: SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel Farbrichtungen: Panther Green Kurbel: Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt Lenker: GIANT Contact 35 Trail, 20mm rise Laufradsatz: GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite Reifen: Maxxis Assegai 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra / Maxxis Dissector 29x2.6" faltbar, Tub Umwerfer: MRP 1X HD2Custom Kettenführung Vorbau: GIANT Contact SL 35