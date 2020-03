Trance SX E+ 1 Pro He27 Rh48 1



Akku-Hersteller: GIANT PowerPack

Akku-Kapazität (Ah): 13.8 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Bereifung: Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" / Minion DHR II 27.5x2.6" Bereifung

Bremshebel: Shimano MT501 I-specII (Deore-Serie) Bremshebel

Kassette: Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-11f. Casette

Felgen: AM Disc Laufrad-Satz Felgen

Gabel: FOX Performance 36 EVOL 27 Gabel

Gewicht: 24,1 kg

Kette: KMC e11 Turbo Kette

Lenker: Giant Contact 35 Trail Lenkerbügel

Motor-Hersteller: GIANT SyncDrive Pro powered by Yamaha

Motortyp: Mittelmotor

Naben: by Formula eTracker Boost Disc Naben

Sattelstütze: Contact Switch-Remote Sattelstütze

Sattel: GIANT Contact Neutral Sattel

Schalthebel: Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-I I-specII Rapidfire Plus 1x11 Schalthebel

Sonstiges: RideControl One Display

Speichen: Sapim Race / E-Lite Speichen

Kurbelgarnitur: Praxis Works Cold Forged 4130 Premium Plate Steel Wave(TM) Kettenblatt Kurbelgarnitur

Satori UP2 A-head Vorbau,: Giant Contact SL 37 Vorbau