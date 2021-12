Jeder Trail, jeder steile Anstieg, jede aufregende Abfahrt. Getestet und entwickelt von den E-Bike-Enduro-Profis von GIANT, gibt dir dieser aktualisierte Trail-Ripper die Kraft, die besten Abschnitte Ein 29-Zoll-Vorderrad und ein 27,5-Zoll-Hinterrad arbeiten zusammen, um überlegenes Handling und Agilität auf technischem Terrain zu bieten. Das aktualisierte Rahmenset verfügt über eine neue Geometrie mit einem kürzeren Hinterbau und längerem Reach. Zu den neuen Steuereinheiten gehören RideControl Go, das in das Oberrohr integriert ist, und RideControl Ergo 3, das am Lenker in der Nähe des Griffs angebracht ist. Mit der neuen Flip-Chip-Funktion lässt sich die Rahmengeometrie an Fahrstil und Gelände anpassen.

Reign E+ 0 [Mullet/Pro/750Wh] Akku: "EnergyPak Smart XL 750Wh EnergyPak Plus kompatibel" Bremshebel: SRAM Code RSC Dämpfer: Fox Float X2 Factory EVOL, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned Display: SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel Gabel: Fox 38 Float Factory, GRIP2 VVC Dämpfung, 170mm Federweg, Boost 15x110mm, e-Bike optimized Lenker: GIANT Contact 35 Trail SL, 20mm rise Schalthebel: SRAM XO1 Eagle