Giant Fathom E+ He29 we S Diam10K Akku-Hersteller: Giant Akku: GIANT EnergyPak Smart Integrated 500, EnergyPak Plus kompatibel Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Maxxis Rekon 29 x 2.4" EXO Bremshebel: Shimano BL-MT200 Bremse hinten: Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180 mm Bremse: Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180 mm Bremsscheibe hinten: 180 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: Shimano Deore CS-M4100, 11-46T Display: RideDash Plus Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: GIANT XCT 29, Tubeless Ready, 25mm Innenweite Gabel: SR Suntour XCR 32 Coil LOR, 120 mm Federweg, Boost 15x110 mm Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite) Grundfarbe: weiß Hersteller: GIANT Deutschland GmbH Nabe (Hinterrad): GIANT eTracker Kette: KMC e.10 Sport, e-optimized Lenker: GIANT Contact TR Riser 31.8, 20 mm rise Lenkergriffe: GIANT Tactal Lock-on MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Yamaha Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Fathom Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M5120 Shadow+, 10-fach NOS: nein Pedale: im Lieferumfang Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: AluxX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 141 mm QR Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: GIANT 30.9mm Sattel: GIANT Sport Schlauch: ja Schalthebel: Shimano Deore M4100 Speichen: Edelstahl Ständer: kompatibel mit GIANT KSA18 Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt Satori UP2 A-head Vorbau,: GIANT Contact Nabe (Vorderrad): GIANT eTracker

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-05-19T05:17:10+0000

Fahrrad-Marke Giant