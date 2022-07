GEBAUT FÜR DIE ABFAHRT Gebaut für die Abfahrt: Das RIOT EN wurde von Grund auf neu entwickelt und noch konsequenter für anspruchsvolle Enduro-Touren ausgelegt. Der steile Sitzwinkel und die SuperFit Geometrie sorgen bergauf für eine trailspezifische Sitzposition. So gelangst du trotz 170/160mm Federweg entspannt zum Trail-Einstieg. Wer noch keine Erfahrung mit Stahlfederung hat, der kann sich auf ein echtes "Aha!"-Erlebnis freuen: In Kombination mit dem TractionLink Hinterbau federt der Dämpfer alle Unebenheiten so butterweich weg, dass dein Selbstvertrauen einen echten Schub macht. Und wenn du mit der Schwerkraft richtig Party machen will, greifst du zur Full Party Version mit Premium-Komponenten!

Riot Trai He29 si/purple L Fully 12K Bereifung: MAXXIS® Minion DHF 3C MaxxTerra Exo Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT501 Bremshebel: FORMULA Cura Bremse hinten: FORMULA Cura 4 180 mm Disc Bremse: FORMULA Cura 4 203 mm Disc Bremsscheibe hinten: FORMULA 180 mm Bremsscheibe: FORMULA 180 mm Kassette: SHIMANO SLX CS-M7100 10-51 Default Farbe: nein Farbrichtung: silber Gabel: FORMULA Selva S 140 mm Anzahl Gänge: 12 Gang Grundfarbe: multicolor Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Innenlager: SHIMANO BB-MT800 Kette: SHIMANO Deore CN-M6100 Lenker: Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 780/15 (S-L) 780/40 (XL) Lenkergrife: WTB Wafel Laufradsatz: Syntace V30 15x110 mm MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Riot Nabe/Schaltungsart: Shimano XT RD-M8100 12-S NOS: nein Onlinewarengruppe: online Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 60-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,30 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Eightpins hydraulic 34.9 mm Sattel: WTB Volt Schalthebel: SHIMANO XT RD-M8100 12-S SP Connect: nein Steuersatz: ACROS AZX-203 Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO XT FC-M8100 32T Umwerfer: SHIMANO XT RD-M8100 12-S Vorbau: Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg