FÜR VIEL SPASS AUF ALLEN TOUREN Unsere KATOs sind schnelle, wendige Hardtails, die effizient bergauf klettern, aber auf Tour vor allem auch viel Spaß haben wollen. Die komplette Serie kommt mit 100 mm Federweg und extrem wartungsarmen Komponenten - ansonsten kann man sich unter einer ganzen Bandbreite das KATO aussuchen, das am Besten zu einem passt. Unsere KATOs sind schnelle, wendige Hardtails, die effizient bergauf klettern, aber auf Tour vor allem auch viel Spaß haben wollen. Die komplette Serie kommt mit 100 mm Federweg und extrem wartungsarmen Komponenten - ansonsten kann man sich unter einer ganzen Bandbreite das KATO aussuchen, das am Besten zu einem passt. Von dem schnellen 29er (für groß gewachsene bis zu XL) über die 27.5-Zoll Varianten bis hin zum 26-Zoll KATO, das es sogar in XXS-Ausführung gibt. Die

Kato Universal He27 braun 44cm27K Bereifung: Mitas Ocelot Bremshebel hinten: Shimano BL-MT200 Bremshebel: Shimano BL-MT200_x000D_ Bremse hinten: Shimano BR-MT200 180 mm Disc Bremse: Shimano BR-MT200 180 mm Disc Bremsscheibe hinten: Shimano SM-RT10 180 mm Bremsscheibe: Shimano SM-RT10 180 mm Kassette: Shimano CS-HG-200-9 11-36 Default Farbe: nein Farbrichtung: braun Felge: Rodi Excalibur XC 19 Felge hinten: Rodi Excalibur XC, 19 mm Gabel: SR Suntour XCR RL 100 mm Anzahl Gänge: 9 Gang Grundfarbe: braun Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano FH-TX505 QR 135 mm Innenlager: Shimano BBUN101 Kette: KMC X9 Lenker: GHOST Low Rizer light 720 mm Rise 15 mm 31.8 mm Lenkergrife: MTB Grip Set 135 MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Kato Nabe/Schaltungsart: Shimano RD-M3100 / 9 Speed NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: FPD NW-91K Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 54-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,10 Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: GHOST XC 68 34.9 mm Sattelstütze: GHOST SP DC1 31.6 mm Sattel: DDK D2373A Schalthebel: Shimano Alivio RD-M3100 9-S Speichen: Sapim 2.0 Steuersatz: 14106 Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Shimano Kurbelgarnitur Umwerfer: Shimano Alivio RD-M3100 9-S Vorbau: GHOST MTB Dia. 31.8 mm Nabe: Shimano HB-TX505 QR 100 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg