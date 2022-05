MACHT SPORT SELBSTVERSTÄNDLICH LAUFRADGRÖSSE PASSEND ZU DEINER KÖRPERGRÖS Beim WHISTLER kannst du dich je nach deiner Größe und deinen Anforderungen für die optimale Laufradgröße entscheiden. Das WHISTLER in Größe XL bis M rollt auf 29"-Laufrädern. Die Größen S und XS kommen mit 27,5"-Laufrädern. VERLÄSSLICHE BREMSLEISTUNG UND INTEGRIERTES DESIGN Für brenzlige Situationen brauchst du einen zuverlässigen Partner. Deswegen statten wir unser WHISTLER für gleichbleibende Bremsleistung und optimales Bremsverhalten bei jedem Wetter mit hydraulischen Scheibenbremsen aus. Wir verlegen alle Züge im Unterrohr des Rahmens, um sie besser zu schützen, für längere Haltbarkeit und einen aufgeräumten Look. AUF ALLES VORBEREITET Damit du dein Rad ganz nach deinen Bedürfnissen ausrichten kannst, sind für Gepäckträger, Schutzblech, Licht und Ständer Montagemöglichkeiten vorhanden.

Whistler 3.7 Er29 rot Rh46cm Diam 20K Bereifung: SCHWALBE Smart Sam Bremshebel hinten: SHIMANO MT200 Bremshebel: SHIMANO MT200 Bremse hinten: SHIMANO MT200. hydraulic disc brake Bremse: SHIMANO MT200. hydraulic disc brake Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: SHIMANO Deore, 10-speed Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: Schürmann YAK 21 Felge hinten: Schürmann YAK 21 Gabel: SR SUNTOUR NVX30 NLO. OR. 5x100 mm Anzahl Gänge: 20 Gang Gewicht: 14,5 kg Grundfarbe: rot Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO TX500. OR. 5x135 mm Lenker: Riser. Alumi nium. 720mm Lenkergrife: Velo VLG108 MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M4120, 10-speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 6061 aluminium. 30 forging. disc. internal cable routing. post mount 160 mm Reifengröße (ETRTO): 57-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Alloy,27.2mm Sattel: Seile ltalia X3 Schalthebel: SHIMANO M4000 SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO FC-M4100 Vorbau: Aluminium. 31.8 mm. 6° Nabe: SHIMANO HB-TX505. OR. 5x100 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 110 kg