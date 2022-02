MEHR ALS NUR TRAILS Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das THRON² fährt sich wunderbar ausbalanciert. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend deiner Leistung an. Dank der integrierten, entnehmbaren 625 Wh-Batterie geht dein E-MTB-Tour weiter als jemals zuvor. Die ausgestatteten EQP Modelle haben einen perfekt passenden Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer und Licht. Von Bikepacking über Commute bis Trailtour im alpinen Gelände ist mit dem THRON² alles möglich.

Thron² 6.8 EQP He29 grün Rh47cm Fully 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Hurricane Performance, 57-622 Bremshebel: Shimano MT420 Bremse hinten: Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake Bremse: Shimano BR-MT420/4 Kolben Bremsscheibe hinten: Shimano MT420 Kassette: Shimano SLX M7100, 12-speed Default Farbe: nein Display: Bosch Purion LCD Durchläufer: nein Farbrichtung: grün Felge: Rodi Black Rock 23 custom for Focus Felge hinten: Rodi Black Rock 23, Focus custom Frontleuchte: Supernova E3 Mini 2 Gabel: SR Suntour XCR 34 Boost 29, LOR, 110x15mm, 120 mm travel Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: FOCUS Adventure Carrier, 16 kg max. load Grundfarbe: grün Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Novatec D162 Disc, 12x148 mm Kette: Shimano SLX CN-M7100 Lenker: Riser, Aluminium, 720mm Lenkergrife: FOCUS Sport Ergo MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Thron Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano SLX M7100, 12-speed NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: MTB, with reflector Produktart: Mountainbike Rahmen: 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cabl Rückleuchte: Herrmans H-Trace Micro Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 31,6 mm Sattel: FOCUS Sport SL Schutzbleche: Tubus Wingee Schalthebel: Shimano SLX M7100, 12-speed Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-320, aluminium Vorbau: BBB Jumper BHS-137, 31.8mm Nabe: Novatec D041, 15x110 mm