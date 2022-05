MEHR ALS NUR TRAILS SUPER KRAFTVOLLE UND DYNAMISCHE E-UNTERSTÜTZUNG MIT INTEGRIERTER REKORD-REICHWEITE Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das THRON² fährt sich wunderbar ausbalanciert. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend deiner Leistung an. Die neue 750 Wh-Batterie (Smart System) bringt dir endlosen Trailspaß. Die Batterie ist ins Unterrohr integriert, kann aber zum Laden entnommen werden. OPTIMIERTE KINEMATIK FÜR STARKE PROGRESSION Mit der Weiterentwicklung unserer bekannten F.O.L.D. Kinematik, bekommst du mit deinem THRON² 6.8 jetzt noch mehr Spaß auf deinen Touren. Wir haben die beliebte Sensibilität des F.O.L.D. beibehalten, aber die Positionierung der Kinematik im Rahmen verändert, um einen besseren Widerstand gegen Durchschläge zu bieten. Die Kennlinie ist komplett progressiv und sorgt für ein super stabiles Fahrwerk, sodass du dich in jedem Terrain sicher fühlst. Gerade E-MTBs mit ihrem zusätzlichen Gewicht durch Motor und Batterie profitieren von der stärkeren Progression. Diese Eigenschaft erlaubt es dir, jeden Trail zu meistern, während das Fahrwerk dir immer noch genug Komfort für lange Trailrunden liefert. Außerdem sorgt eine niedrigere Überstandshöhe für mehr Freiraum, mit deinem THRON² 6.8 auf dem Trail zu spielen. VIELSEITIG EINSETZBAR Von Trailtour im alpinen Gelände über Commute bis hin zu Bikepacking ist mit dem THRON² alles möglich. Mit entsprechenden Umbaumaßnahmen kann an den vorgesehenen Montagepunkten verschiedenstes Equipment nachgerüstet werden - je nachdem wohin deine E-MTB-Tour geht. Zusätzlich sorgt das eigens entwickelte C.I.S. Design für eine aufgeräumte Optik am Cockpit und gewährleistet stets einwandfreies Schalten und Bremsen. Alle Kabel laufen am Lenker in den Vorbau und durch den Steuersatz in den Rahmen. Außerdem kannst du über ein USB-C-Ladeport am Oberrohr deine Endgeräte laden.

THRON² 6.8 Er29 ws Rh45cm Fully 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 750 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: MAXXIS® Minion DHF Dual EXO TR Bremshebel hinten: SHIMANO MT420 Bremshebel: SHIMANO MT420 Bremse hinten: SHIMANO MT420, 4-piston, hydraulic disc brake Bremse: SHIMANO MT420, 4-piston, hydraulic disc brake Bremsscheibe hinten: 203 mm Bremsscheibe: 203 mm Kassette: SHIMANO Deore CS-M6 100, 12-speed Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch LED Remote + Kiox 300 Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: RODI TRYP30 Focus, eyelets Felge hinten: RODI TRYP30 Focus, eyelets Gabel: RockShox 35 Gold RL 29 Boost. 110x15 mm, 44 mm rake, 130 mm travel Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 26,7 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: weiß Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO MT410, 12x148 mm Lenker: Handlebar, 800 mm, rise: 35 mm, backsweep: 9° MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8 100, 12-speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 7005 hydroformed aluminium, 30 forging, 130 mm F.O.L.D. Gen2 kinematic, 148x12 mm thru-axle, intemal Reifengröße (ETRTO): 65-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm Sattel: Proxim W350 Schalthebel: SHIMANO Deore XT M8 100 SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC40 ISIS Vorbau: FOCUS CJS. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium Nabe: SHIMANO MT410, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg