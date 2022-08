MEHR ALS NUR TRAILS SUPER KRAFTVOLLE UND DYNAMISCHE E-UNTERSTÜTZUNG Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das THRON² fährt sich wunderbar ausbalanciert. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend deiner Leistung an. Dank der integrierten, entnehmbaren 625 Wh-Batterie musst du dir um die Reichweite keine Sorgen machen. OPTIMALE FEDERUNGS-PERFORMANCE FÜR JEDE SITUATION Ob es der Abstecher auf dem Heimweg durch den Wald ist, ein kleiner Trail nach dem Feierabend oder aber nur die unebene Straße durch die Stadt. Unsere Thron² EQP Modelle sind für jedes Terrain im Alltag als auch auf Wald- und Wiesenwegen geeignet und bieten durch die 130mm Federweg viel Komfort und schonen den Rücken. KOMPLETT AUSGESTATTET Unsere ausgestatteten EQP Modelle haben einen perfekt passenden Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer und Licht. Von Bikepacking über Commute bis Trailtour im alpinen Gelände ist mit dem THRON² alles möglich.

THRON² 6.7 EQP Er29 ws Rh50cm Fully 11K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Smart Sam Bremshebel hinten: SHIMANO MT420 Bremshebel: SHIMANO MT420 Bremse hinten: SHIMANO MT420, 4-piston, hydraulic disc brake Bremse: SHIMANO MT420, 4-piston, hydraulic disc brake Bremsscheibe hinten: 180 mm Bremsscheibe: 203 mm Kassette: SHIMANO Deore CS-M5100, 11-speed Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: grau Felge: RODI Tryp30, 30-622 Felge hinten: RODI Tryp30, 30-622 Gabel: RockShox Recon Silver RL, 15x110 mm Anzahl Gänge: 11 Gang Gewicht: 26,6 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Alivio MT400, 12x148 mm Kette: SHIMANO CN-HG601 Lenker: Aluminium, riserbar, 760mm MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5100, 11-speed NOS: nein Pedale: MTB, with reflector Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cabl Reifengröße (ETRTO): 63-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Post Moderne PM-MT171, 31,6mm Sattel: Proxim W350 Schalthebel: SHIMANO Deore M5100 SP Connect: nein Speichen: Niro, black Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC40 ISIS Vorbau: FOCUS aluminium, 31,8 mm, 60 mm, 17° Nabe: SHIMANO MT410, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg