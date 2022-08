GLÄNZT AUF DEN HOMETRAILS Das THRON ist fürs Trailsurfen gemacht. Es ist gemacht für das Kind in dir, gemacht Spaß zu haben und den Entdecker in dir zu wecken. Die Geometrie des THRON verleiht dir Selbstbewusstsein auf dem Trail und bietet Komfort in jeder Situation. Die pure Freude am Fahren steht an erster Stelle. Du hast die volle Kontrolle, ob technischer oder flowiger Trail, egal ob es bergauf oder bergab geht. Du bleibst entspannt auf langen Touren und bist schnell auf den Trails. Die laufruhigen 29"-Laufräder sprechen dabei sowohl erfahrene Fahrer als auch Anfänger an.

Thron 6.9 Un29 grün Rh39cm Fully 12K Bereifung: MAXXIS® Dissector Bremshebel hinten: SHIMANO XT M8100, 4 piston Bremshebel: SHIMANO XT M8120, 4 piston Bremse hinten: SHIMANO XT M8100 Disc Bremse: SHIMANO XT hydraulic disc Kassette: Shimano Deore Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: RODI Tryp25, 25-622 Felge hinten: RODI Tryp25, 25-622 Gabel: Fox Rhythm 34 Float Federgabel Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 15,4 kg Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Novatec D462 Disc, 12x148 mm Kette: SHIMANO Deore CN-M6100, 12-speed Lenker: Aluminium 35 mm, riserbar 11mm, 760mm MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8100, 12-speed NOS: nein Onlinewarengruppe: online Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium Reifengröße (ETRTO): 62-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KIND SHOCK Rage-i Sattel: FOCUS Trail SL Schalthebel: SHIMANO Deore XT M8100 SP Connect: nein Speichen: Niro, black Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO Deore XT FC-M8100, Hollowtech II Vorbau: FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium Nabe: Novatec D041, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 110 kg