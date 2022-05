JARIFA² 6.7 Er27,5 ws Rh36cm Diam 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Smart Sam Bremshebel hinten: SHIMANO MT410 Bremshebel: SHIMANO MT410 Bremse hinten: SHIMANO MT410, hydraulic disc brake Bremse: SHIMANO MT410, hydraulic disc brake Kassette: SHIMANO Deore M4100, 10-speed Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: grau Felge: RODI Tryp25, 25-622 Felge hinten: RODI Tryp25, 25-622 Gabel: SR SUNTOUR XCR 34 LO Air, 15x110 mm Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 21,4 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Alivio MT400, 12x148 mm Kette: KMC X10.93 Lenker: 720 mm, flatbar, backsweep: 9°, 31.8 mm Lenkergrife: HERRMANS® Click MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M4120, 10-speed NOS: nein Pedale: MTB, with reflector Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm Reifengröße (ETRTO): 57-584 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 31,6 mm Sattel: SELLE ROYAL Vivo Schalthebel: SHIMANO Deore M4100 SP Connect: nein Speichen: Zink, black Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-320, aluminium Vorbau: FOCUS aluminium, 31,8 mm, 60 mm, 17° Nabe: SHIMANO Alivio MT400, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2022-05-11T19:06:22+0000

Fahrrad-Marke Focus