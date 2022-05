ANIMIERT ZUR ALLTAGSFLUCHT SUPER KRAFTVOLLE UND DYNAMISCHE E-UNTERSTÜTZUNG Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen. 4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Mit seiner ausgewogenen Geometrie fährt sich das JARIFA² agil und dynamisch. Der stärkste E-Motor von Bosch sitzt dabei schön integriert im Tretlagerbereich. FÜR SUPER LANGE TOUREN Der Bosch Powertube Akku mit 625 Wh sitzt perfekt integriert im Unterrohr und ist jederzeit zum Laden entnehmbar. Die Reichweiten kann mit einer zweiten Batterie (Bosch Powerpack) auf 1125 Wh erweitert werden. SUPER KOMFORTABEL UND LEICHT NACHRÜSTBAR Das JARIFA² vereint MTB- und Trekking-Gene perfekt. Dank ergonomischer Anbauteile bleibt der Komfort nicht auf der Strecke, wenn es auch abseits der befestigten Wege zur Sache geht. Aber damit nicht genug: Das JARIFA² 6.7 hat eine Freigabe für die meisten Anhänger und für ein Systemgewicht (Fahrer mit Gepäck und Rad) von 150 kg. Zusätzlich kann das JARIFA² dank entsprechender Montagepunkte einfach nachgerüstet werden.

JARIFA² 6.7 Er29 ws Rh44cm Diam 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Smart Sam Bremshebel hinten: SHIMANO MT410 Bremshebel: SHIMANO MT410 Bremse hinten: SHIMANO MT410, hydraulic disc brake Bremse: SHIMANO MT410, hydraulic disc brake Kassette: SHIMANO Deore M4100, 10-speed Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: RODI Tryp25, 25-622 Felge hinten: RODI Tryp25, 25-622 Gabel: SR SUNTOUR XCR 34 LO Air, 15x110 mm Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 22,7 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Alivio MT400, 12x148 mm Kette: KMC X10.93 Lenker: 720 mm, flatbar, backsweep: 9°, 31.8 mm Lenkergrife: HERRMANS® Click MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M4120, 10-speed NOS: nein Pedale: MTB, with reflector Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 7005 hydroformed aluminum, 3D forging, 148x12 mm thru axle, USB-C port, internal cable routing, post Reifengröße (ETRTO): 57-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 31,6 mm Sattel: SELLE ROYAL Vivo Schalthebel: SHIMANO Deore M4100 SP Connect: nein Speichen: Zink, black Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-320, aluminium Vorbau: FOCUS aluminium, 31,8 mm, 60 mm, 17° Nabe: SHIMANO Alivio MT400, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg