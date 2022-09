MEHR SPASS AUF DEN TRAILS MEHR DYNAMIK UND REICHWEITE BEI WENIGER GEWICHT Shimanos EP8 E-Antrieb ist nicht nur dynamisch und stark, sondern bietet auch ein leichtes Systemgewicht, das die agile Geometrie des JAM² 7.8 perfekt unterstützt. Außerdem unterstützt dich unsere extra entwickelte, integrierte, aber entnehmbare Batterie mit 720 Wh auf deinen langen Ausfahrten. Zusätzlich kannst du über ein USB-C-Ladeport am Oberrohr deine Endgeräte laden. OPTIMIERTE KINEMATIK FÜR STARKE PROGRESSION Mit der Weiterentwicklung unserer bekannten F.O.L.D. Kinematik, kannst du es mit deinem JAM² 7.8 jetzt noch heftiger krachen lassen. Wir haben die beliebte Sensibilität des F.O.L.D. beibehalten, aber die Positionierung der Kinematik im Rahmen verändert, um einen besseren Widerstand gegen Durchschläge zu bieten. Die Kennlinie ist komplett progressiv und sorgt für ein super stabiles Fahrwerk im harten Gelände. Gerade E-MTBs mit ihrem zusätzlichen Gewicht durch Motor und Batterie profitieren von der stärkeren Progression. Diese Eigenschaft erlaubt es dir, jeden Trail zu meistern, während das Fahrwerk dir immer noch genug Komfort für lange Trailrunden liefert. Außerdem sorgt eine niedrigere Überstandshöhe für mehr Freiraum, mit deinem JAM² 7.8 auf dem Trail zu spielen. MEHR SPASS AUF DEN TRAILS Die Fahreigenschaften stehen bei uns an erster Stelle. Mit dem JAM² 7.8 wird dir jede Fahrt mehr Spaß machen. Eine agile, wendige Geometrie mit einem schlanken, kompakten Design lassen dich über alle Trails fliegen, ob technisch oder flowig. Mit dem FLIP CHIP an deiner Umlenkung deines JAM² 7.8 kannst du deine Geometrie auf einen noch aggressiveren Fahrstil anpassen. Die kleine Anpassung des Lenkwinkels von 65,5° zu 65° verändert dein Set-up zu noch mehr Downhill-Potenz. Zusätzlich sorgt das eigens entwickelte C.I.S. Design für eine aufgeräumte Optik am Cockpit und gewährleistet stets einwandfreies Schalten und Bremsen. Alle Kabel laufen am Lenker in den Vorbau und durch den Steuersatz in den Rahmen. Darüberhinaus passen alle deine wesentlichen Teile in die Zubehörtasche zwischen Ober- und Unterrohr.

JAM² 7.8 Er29 grün Rh42cm Fully 12K Akku-Hersteller: Shimano Akku: SHIMANO Lithium-Ionen InTube 720 Akku-Kapazität (Ah): 36 Ah Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Bereifung: MAXXIS® Minion DHF Bremshebel hinten: SHIMANO MT520 Bremshebel: SHIMANO MT520 Bremse hinten: SHIMANO MT520. hydraulic disc brake Bremse: SHIMANO MT520. hydraulic disc brake Bremsscheibe hinten: 200 mm Bremsscheibe: 200 mm Kassette: SHIMANO Deore CS-M6100, 12-speed Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: SHIMANO Steps EM800 Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: RACE FACE AR30 Offset Felge hinten: RACE FACE AR30 Offset Gabel: RockShox 35 Gold RL 29 Boost. 110x15 mm, 44 mm rake Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 25 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grün Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO MT4 10, 12x148 mm Lenker: Handlebar, 800 mm, rise: 35 mm, backsweep: 9° Lenkergrife: FOCUS locker SL MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Shimano Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano SLX M7 100, 12-speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. GEN2 kinematic, 148x12 mm thru axle, interna Reifengröße (ETRTO): 63-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: FOCUS Post Modem dropper post PM-214, 34.9 mm Sattel: FOCUS Race SL Schalthebel: SHIMANO SLX M7 100 SP Connect: nein Steuersatz: ACROS ZS56 /ZS60, Focus CJS. lntegrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC40 ISI Vorbau: FOCUS CJS. integ rated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium Nabe: SHIMANO MT4 10, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg