MEHR SPASS AUF DEN TRAILS Shimanos EP8 E-Antrieb ist nicht nur dynamisch und stark, sondern bietet auch ein leichtes Systemgewicht, das die agile Geometrie des JAM² 7.8 perfekt unterstützt. Dir stehen zwei Motorunterstützungs-Profile zur Verfügung, die du ganz individuell an deine Bedürfnisse anpassen kannst. So kannst du einfach vom Display aus zwischen einem sanften und kontinuierlichen Profil für deine Fahrt zum Trail und einem sehr dynamischen, progressiven Profil für die tatsächliche Fahrt auf dem Trail wechseln. Ganz nach deinen Vorlieben. Außerdem unterstützt dich unsere extra entwickelte, integrierte, aber entnehmbare Batterie mit 720 Wh auf deinen langen Ausfahrten. Zusätzlich kannst du über ein USB-C-Ladeport am Oberrohr deine Endgeräte laden.

JAM² 7.8 Er29 grün Rh45cm Fully 12K Akku-Hersteller: Shimano Akku: Shimano Lithium-Ionen InTube 720 Akku-Kapazität (Ah): 36 Ah Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Bereifung: Maxxis Minion DHF Bremshebel hinten: Shimano MT520 Bremshebel: Shimano MT520 Bremse hinten: Shimano MT520. hydraulic disc brake Bremse: Shimano MT520. hydraulic disc brake Bremsscheibe hinten: 200 mm Bremsscheibe: 200 mm Kassette: Shimano Deore CS-M6100, 12-speed Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Shimano Steps EM800 Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: grün Felge: RaceFace AR30 Offset Felge hinten: RaceFace AR30 Offset Gabel: Rock Shox 35 Gold RL 29 Boost. 110x15 mm, 44 mm rake Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 25 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano MT4 10, 12x148 mm Lenker: Handlebar, 800 mm, rise: 35 mm, backsweep: 9° Lenkergrife: FOCUS locker SL MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Shimano Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano SLX M7 100, 12-speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. GEN2 kinematic, 148x12 mm thru axle, interna Reifengröße (ETRTO): 63-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: FOCUS Post Modem dropper post PM-214, 34.9 mm Sattel: FOCUS Race SL Schalthebel: Shimano SLX M7 100 SP Connect: nein Steuersatz: ACROS ZS56 /ZS60, FOCUS CJS. lntegrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Samox EC40 ISI Vorbau: FOCUS CJS. integ rated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium Nabe: Shimano MT4 10, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg