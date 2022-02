EROBERT NEUE BERGE Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das JAM² fährt sich agil und wendig. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend deiner Leistung an. Der Bosch Powertube Akku sitzt perfekt integriert im Unterrohr. Die Batterie kann jederzeit zum Laden entnommen werden, das Ladegerät kann aber auch direkt am Bike eingesteckt werden. Dank 625 Wh Akkukapazität kannst du alle deine Trails immer und immer wieder fahren.

JAM² 6.8 Er29 gr Rh42cm Fully12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: Maxxis Minion DHF Dual EXO TR Bremshebel hinten: Shimano MT520 Bremshebel: Shimano MT520 Bremse hinten: Shimano MT520, hydraulic disc brake Bremse: Shimano MT520, hydraulic disc brake Bremsscheibe hinten: 200 mm Bremsscheibe: 200 mm Kassette: Shimano SLX M7100, 12-speed Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Kiox Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: grau Felge: RaceFace AR30 Offset Felge hinten: RaceFace AR30 Offset Gabel: FOX 34 Float Rhythm 29, Grip Remote, 110x15 mm Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 24,2 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Novatec D462 Disc, 12x148 mm thru axle Kette: Shimano SLX CN-M7100 Lenker: Handlebar, 800 mm, rise: 35 mm, backsweep: 9° Lenkergrife: BBB Cobra BHG-96 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8100, 12-speed NOS: nein Pedale: MTB, with reflector Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cab Reifengröße (ETRTO): 65-622 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Post Moderne PM-MT171, 31,6mm Sattel: Proxim W350 Schalthebel: Shimano SLX M7100 SP Connect: nein Speichen: Niro, black Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-320, aluminium Vorbau: FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium Nabe: Novatec D041, 15x110 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg