JARIFA² 6.7 NINE Features Kraftvoll und agil: Bosch Performance CX E-Antrieb mit entnehmbarer 625 Wh-Batterie im Unterrohr integriert und erweiterbar mit zusätzlicher Batterie auf bis zu 1125 Wh Kapazität Geländetaugliche Mountainbike-Geometrie mit laufruhigen 29"-Laufrädern Komfortables Cockpit und Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer Animiert zur Alltagsflucht Super kraftvolle und dynamische E-Unterstützung Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen. 4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Mit seiner ausgewogenen Geometrie fährt sich das JARIFA² agil und dynamisch. Der stärkste E-Motor von Bosch sitzt dabei schön integriert im Tretlagerbereich. Für super lange Touren Der Bosch Powertube Akku mit 625 Wh sitzt perfekt integriert im Unterrohr und ist jederzeit zum Laden entnehmbar. Die Reichweiten kann mit einer zweiten Batterie (Bosch Powerpack) auf 1125 Wh erweitert werden. Super komfortabel und leicht nachrüstbar Das JARIFA² vereint MTB- und Trekking-Gene perfekt. Dank eines angenehmen Cockpits mit 35 Grad-Vorbau und ergonomischen Anbauteilen bleibt der Komfort nicht auf der Strecke, wenn es auch abseits der befestigten Wege zur Sache geht. Zusätzlich kann das JARIFA² dank entsprechender Montagepunkte einfach nachgerüstet werden.

Rahmen 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm Rahmenmaterial Aluminium Gabel SR Suntour XCM 34, 15x110 mm Federweg der Vordergabel 100 mm Motor Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W Akku Wattstunden 625 Wh Batterie Amperestunden 16,7 Ah Anzeigen Bosch Purion Schalthebel Shimano Altus M2010 Schaltwerk Shimano Altus M2000, 9-speed Zahnkranz Shimano HG400 Kette Shimano HG53 Kurbel FSA CK-320, Aluminium Übersetzung vorne: 34, hinten: 12-36 Innenlager Integriert in Mittelmotor Lenker Riser, Aluminium, 720mm Griffe FOCUS Ergo Comfort Vorbau Aluminium, 70mm, 35degree Steuersatz VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40 Sattel Touring Sattelstütze Aluminium, 31,6 mm Bremse Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse Bremshebel Shimano MT200 Bremse Disc Felgen Rodi TRYP25, eyelets Hinterradnabe Shimano Alivio MT400, 12x148 mm Vorderradnabe Shimano Alivio MT400, 15x110 mm Reifen Schwalbe Smart Sam 57-622 Gangschaltung 9 Gewicht in kg 22,60 kg Größe 40,48,52,44