Die Energie entfesseln Das Gefühl eines echten All Mountain mit der kleinen zusätzlichen Kraft, die den Unterschied ausmacht. Wir sind verpflichtet, Fahrräder anzubieten, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind. Unser Anspruch war es, ein anderes Produkt für ,,Elektroskeptiker" oder Menschen anzubieten, die auf einen weicheren Motor umsteigen möchten. Aus diesem Grund haben wir unser bestes Know-how gebündelt, um eine neue Generation von eMtB AM zu schaffen. Ein sanfter und ruckfreier Motor, der bei einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km / h völlig in Vergessenheit gerät und die Möglichkeit des freien Tretens ohne Widerstand und ohne Geräusche bietet. Eine vielversprechende Autonomie für maximalen Genuss. Ein präzises Fahrrad im Fahren, mit dem Sie sich richtig und einfach positionieren können. Der e-Zesty ist sicherlich schwerer als ein nicht-elektrischer MtB in derselben Kategorie, aber dieses Übergewicht wird schnell vergessen, wenn es darum geht, in engagierten Singles zu fahren.

eZESTY AM 9.2, M(43);Fazua Bremshebel: Shimano 4100/4120 (4pist) Cassette: Shimano New Deore 10-51T 12 Spd Dämpfer: Fox Float DPS Performance LV Evol Trunnion 205*57.5 (LP tuning) Farbrichtungen: Grün Gabel: New Fox 36 Float Performance Boost 15x110 150mm Gewicht: 19,6 Kette: Shimano NEW Deore 12spd (CN-M6100) Kurbel: FSA alloy e-bike ISIS 170mm w/Narrow wide 32T ring Motor-Hersteller: Fazua Reifen: Maxxis High Roller II Wide Trail 27.5x2.5 WT 3C Maxxterra Exo Front and Rear Reifengröße .: 27,5"