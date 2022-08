Das Delite mountain. Abseits vom Weg liegt das Ziel. Raus aus der Stadt und hinein ins Abenteuer: Wer die Herausforderungen abseits ausgetretener Pfade sucht, ist mit dem Delite mountain ganz in seinem Element. Die Control Technology mit Fox Float Vollfederung und 150 mm Federweg, der starke Bosch Performance Line CX Motor in Verbindung mit 625 Wh Akkuleistung und die Schwalbe Nobby Nic Reifen machen das Delite mountain zum Ausnahmetalent im Gelände. Was hält Sie noch auf?

Riese und Müller Delite mountain touring Rh51 Akku: Bosch PowerTube 625 Wh Bereifung: Schwalbe Nobby Nic Evo Display: Bosch NEW Nyon Gewicht **: 25,4 kg Motortyp: Bosch Performance Line CX 85 Nm Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg