Wenn der Berg ruft, braucht man ein Bike, auf das man sich voll und ganz verlassen kann. Eins, das der Herausforderung gewachsen ist. Eins wie das Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 mit einem Bosch CX Antrieb der vierten Generation und 625 Wh starken Akku. Der Motor arbeitet geschmeidig mit der leichtgängigen, breit gefächerten Deore 11-fach Schaltung von Shimano Hand in Hand - damit ist kein Berg zu hoch und kein Anstieg zu steil. Auf dem Weg bergab spielen die 140 mm Federweg von RockShox ihre Qualitäten aus: am Vorderrad in Form der Recon Silver Air Gabel und am Hinterrad per Deluxe Select Dämpfer. Für zuverlässige Bodenhaftung auf ruppigen Trails sind die griffigen 2.6 Zoll Schwalbe Reifen verantwortlich. Und top Kontrolle vermitteln die leistungsstarken hydraulischen MT Thirty Scheibenbremsen von Magura mit 4-Kolben Konstruktion und übergroßen Bremsscheiben. Dieses Bike ist für alles offen - wer tut es ihm gleich? Für die ganz großen Herausforderungen am Berg - mit Bosch CX Motor, 140 mm RockShox Federgabel und Shimano Deore 11-fach Schaltung Unser vielseitiger Trail-Profi Stereo Hybrid 140 HPC 625 bringt Stabilität und Agilität gekonnt auf einen Nenner. Sein Bosch CX Motor der vierten Generation und der 625 Wh starke Akku sind dank dem Modular Battery System von CUBE elegant ins Design integriert und zugleich effizient vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Unschlagbares Handling und geringen Wartungsaufwand versprechen die Boost 148 Steckachse, große Drehlager und die ins Rahmeninnere verlegten Schalt- und Bremszüge. Und dank unsem Split Size System findet jeder und jede die für sich perfekte Abstimmung von Laufrad- und Rahmengröße. Last, but not least: unsere durchdachte All Mountain Geometry, die sowohl auf die Federungskinematik als auch auf das Bosch Antriebssystem optimal abgestimmt ist. Das Ergebnis ist ein stabiles, laufruhiges Bike, das Selbstvertrauen vermittelt und riesig Spaß macht!

Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro625 29 carbon'n'metal Akku: Akku Bosch Powertube 625Wh Bereifung: Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 Kassette: Shimano Deore CS-M5100, 11-51T Display: Purion LCD Display Gabel: RockShox Recon Silver RL Air,Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 140mm, Lockout Nabe (Hinterrad): SHIMANO FH-MT400-B - CENTER LOCK Kette: KMC X11 Ladegerät: Bosch 2A Ladegerät Motortyp: Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) Sattelstütze: CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm Schalthebel: Shimano Deore SL-M5100 Kurbelgarnitur: ACID E-Crank 36Z Nabe (Vorderrad): Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock