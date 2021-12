Das Stereo Hybrid 120 Pro ist der perfekte Partner für sämtliche Offroad Abenteuer, und zwar wegen seiner bequemen Federung, des intuitiven Handlings und seiner zuverlässigen Performance. Doch damit nicht genug: Ein Bosch CX Motor der vierten Generation, das Purion Display und unser cleveres Modular Battery System fügen sich ebenso nahtlos und formschön ein wie die präzise Sram 1x12-Schaltung für souveränes Wechseln der Gänge auf sämtlichen Trails. Volle Kontrolle garantiert: Hydraulische Vierkolben-Scheibenbremsen am Vorderrad verzögern die 2.6 Zoll Schwalbe Laufräder zuverlässig und direkt. Dank RockShox Komplettfederung kleben die Reifen förmlich auf dem Trail, außerdem kann an die Gabel nachträglich ein Schutzblech angebracht werden. Fazit: Wer Trailriding liebt, liebt dieses Bike! Sram SX Eagle Schaltung, E-Bike Power von Bosch, RockShox Federgabel - für maximalen Komfort auf allen Trails Schlank, komfortabel, einfaches Handling - so lautet die Devise beim Stereo Hybrid 120. Der Rahmen wurde auf den Bosch Motor der vierten Generation abgestimmt und nimmt dank unserem Modular Battery System ganz diskret auch Akkus mit mehr Kapazität (für mehr Reichweite) auf. Unser überarbeitetes Viergelenker Design dämpft Schläge und Vibrationen auf sämtlichen Trails effektiv ab und unsere Comfort Geometry mit einem Boost 148 Hinterbau und 1.5 Zoll Steuerrohr optimiert das allgemeine Handling. Außerdem lässt sich der Rahmen mit Schutzblech, Gepäckträger und sogar Seitenständer nachrüsten. Und mit unserem Size Split System findet jeder und jede die perfekte Kombination aus Rahmen- und Laufradgröße.

Stereo Hybrid 120 Pro 625 Bereifung: Schwalbe Smart Sam Active 2.6 Kassette: SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t Display: Bosch Purion LCD Display Gabel: RockShox Recon RL Ladegerät: Bosch 2A Ladegerät Schalthebel: SRAM SX Eagle, 12-speed