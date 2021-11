Das Reaction Hybrid Pro Allroad ist der "Hans Dampf in allen Gassen" unter den Bosch E-Bikes: Sein Bosch CX Antrieb der vierten Generation mit hochkapazitivem Powertube Akku und Purion Display liefert geschmeidigen Support, genial vor allem bei längeren (Abenteuer-)Touren am Wochenende. Mit der breit gefächerten Deore 11-fach Schaltung von Shimano wechselt man leicht und präzise von Gang zu Gang und meistert jede Route und jeden Anstieg ohne Probleme. Die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen verzögern und stoppen die 2.35 Zoll Schwalbe Reifen kontrolliert und gleichmäßig. Und wer auf holprigen Wegen unterwegs ist, profitiert von der X-Fusion Luftfedergabel für Fahrkomfort und Spurtreue. Übrigens, für den täglichen Weg ins Büro oder die Shoppingtour durch die City haben wir praktisches Zubehör verbaut: extralange Schutzbleche, Seitenständer, Lichter. Allround-Talent mit umfassendem Zubehör, Bosch Motor (Generation 4), Shimano 11-fach Schaltung und Luftfedergabel Die Qualität liegt im Detail - was vor allem auf das elegante PowerTube Design unseres Reaction Hybrid Rahmens zutrifft. Der formschön integrierte hochkapazitive Akku und der bewährte Bosch CX Motor der vierten Generation liefern jede Menge Power für sämtliche Routen, Touren und Anstiege. Die Agile Ride Geometry und das 1.5 Zoll Steuerrohr sorgen für ein Handling, das seinesgleichen sucht: souverän, präzise, agil. Im Rahmeninneren verlaufende Züge garantieren reibunglose, superpräzise Schaltvorgänge und reduzieren den Wartungsaufwand. Und dank optionaler Trapezvariante und Size Split System findet jeder und jede die für sich optimale Abstimmung und Rahmenversion. Allroad-Alltagstauglichkeit bringen praktische lange Schutzbleche, einen Seitenständer und ein Beleuchtungssystem mit.

Reaction Hybrid Pro 625 29 Allroad flashgrey'n'Green Bereifung: Schwalbe Smart Sam Kassette: Shimano Deore CS-M5100, 11-51T Display: Bosch Purion LCD Display Frontleuchte: CUBE Glänzend 50 Lux, 12V, DC Gabel: X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout Kette: KMC X11 Ladegerät: Bosch 2A Ladegerät Motor-Hersteller: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Rückleuchte: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Sattelstütze: CUBE Leistungspfosten, 30,9 mm Schalthebel: Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus