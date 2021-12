Rahmen: C: 62 Advanced Twin Mold Technology Unibody, 6061 T6 Aluminium Hinterbau, Efficient Path Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, voll integrierter Akku Gabel: RockShox Lyrik Select Charger RC, 15 × 110 mm, eMTB-zugelassen, 170 mm Dämpfer: Rock Shox Deluxe Select +, 205 x 60 mm, Drehzapfenaufnahme Steuersatz: FSA Orbit Z 1.5E ZS, Top Zero Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Stack Zero 1 1/2" (OD 56mm) Motor: Bosch Performance CX Generation 4 Cruise Drive Unit (75 Nm) (250 Watt) Akku: Bosch PowerTube 625 Schaltwerk: Sram NX Eagle™, 12-fach Platten und Kurbeln: ACID E-Kurbel, 36T, 165mm Kassette: Sram PG-1210 Eagle ™, 11-50T Kette: Sram SX Eagle ™ Schalthebel: Sram SX Eagle™ Trigger, Single Click Bremsen: Magura MT Fifty, Hydr. Scheibenbremse (203/203) Reifen: CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready Naben: Shimano HB-MT400-B vorne, 15mm, Boost, Centerlock / Shimano FH-MT400-B hinten, 12mm, Boost, Centerlock Leistung: CUBE Performance E-MTB Vorbau, 31,8 mm Lenker: Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm Fäuste: CUBE Race Grip 31 mm, 1 Zange Sattel: Natural Fit Venec Resella: CUBE Proxical-Mast, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm (16: 370 × 100 mm, 18: 420 × 125 mm, 20, 22: 480 × 150 mm) Gewicht: 23,3 kg Farbe: ‘n’scharfgrünes Grün

Rahmen: C: 62 Advanced Twin Mold Technology Unibody, 6061 T6 Aluminium Hinterbau, Efficient Path Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, voll integrierter Akku Gabel: RockShox Lyrik Select Charger RC, 15 × 110 mm, eMTB-zugelassen, 170 mm Dämpfer: Rock Shox Deluxe Select +, 205 x 60 mm, Drehzapfenaufnahme Steuersatz: FSA Orbit Z 1.5E ZS, Top Zero Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Stack Zero 1 1/2" (OD 56mm) Motor: Bosch Performance CX Generation 4 Cruise Drive Unit (75 Nm) (250 Watt) Akku: Bosch PowerTube 625 Schaltwerk: Sram NX Eagle™, 12-fach Platten und Kurbeln: ACID E-Kurbel, 36T, 165mm Kassette: Sram PG-1210 Eagle ™, 11-50T Kette: Sram SX Eagle ™ Schalthebel: Sram SX Eagle™ Trigger, Single Click Bremsen: Magura MT Fifty, Hydr. Scheibenbremse (203/203) Reifen: CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready Naben: Shimano HB-MT400-B vorne, 15mm, Boost, Centerlock / Shimano FH-MT400-B hinten, 12mm, Boost, Centerlock Leistung: CUBE Performance E-MTB Vorbau, 31,8 mm Lenker: Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm Fäuste: CUBE Race Grip 31 mm, 1 Zange Sattel: Natural Fit Venec Resella: CUBE Proxical-Mast, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm (16: 370 × 100 mm, 18: 420 × 125 mm, 20, 22: 480 × 150 mm) Gewicht: 23,3 kg Farbe: ‘n’scharfgrünes Grün