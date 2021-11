Wie bei CUBE wissen das nur zu gut: Oft sind es kleine Details, die den entscheidenden Vorteil bringen. Deshalb haben wir beim neuen Aim Race eine Suntour Gabel mit 100 mm Federweg verbaut, die blockiert werden kann. Und wir haben uns für kraftvoll und zuverlässig zupackende, einfach bedienbare hydraulische MT200 Scheibenbremsen von Shimano entschieden. Kombiniert wird das Ganze mit griffigen, komfortabel rollenden 2.25 Zoll breiten Reifen - das Ergebnis: top Kontolle, jederzeit und überall. Ebenfalls von Shimano kommt die breit gefächerte 2x8-fach Schaltung, die geschmeidig und präzise von Gang zu Gang wechselt. Und dank unserem SizeSplit System gibt es für jede Körpergröße das optimal abgestimmte Aim Race. Bleibt nur die Frage: Wo soll's am Wochenende zum Biken hingehen? Biken ohne Grenzen - dank blockierbarer Suntour Federgabel und kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Der brandneue Aim Rahmen besticht 2022 mit einem überarbeiteten, supercleanen Look. Verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen am Steuerrohr und Sattelstützenprofil. Außerdem haben wir ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihre Aufgabe lange machen und leicht gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für eine Flat-Mount-Scheibenbremse, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die überarbeitete Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für noch zuverlässigeres Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Auch haben wir unser SizeSplit System jetzt breiter aufgestellt - dadurch findet jeder und jede die perfekt passende Aim Rahmengröße für sich.

Aim Race 29 black'n'azure Bereifung: Schwalbe Smart Sam, Active, 2,25 Kassette: Shimano CS-HG31, 11-34T Gabel: SR Suntour XCT, 100mm Schalthebel: Shimano SL-M315, R-fire plus Kurbelgarnitur: Shimano FC-M315, 36x22T Umwerfer: Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp