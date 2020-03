Beschreibung

FULLY Fahrrad zu verkaufen!

Neupreis 3.999 Euro

Fox Luftdruck Gabel

Fox Luftdruck Schwinge hinten

Zwei gut abgestimmte Fox-Elemente bilden eben eine Klasse für sich!

Shimano XT Schaltwerk

Shimano XT Bremsanlage

Shimano XT Umwerfer

Top gepflegt

Service gemacht

Rahmenhöhe 16 Zoll, 41 cm, also eher eine Damen Größe

Farbe: Weis und Grün

Wie neu und kaumst Spuren am Fahrrad

Schwalbe Reifen

Probefahrt, und ansehen in 85567 Grafing

Preis VHB: 1099,-€

TEL: 01735624123

!!!Für mehr Bilder und Datails bitte eine Whatsapp schreiben oder Anrufen!!!