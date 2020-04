Scalpel S He27 gr LG 12S



Bremshebel: Shimano MT500 hydro disc

Bremsscheibe hinten: 160 / 6bolt

Bremsscheibe vorne: 180 / 6bolt

Bremsentyp: Hydraulische Scheibenbremse

Einsatzbereich: Trekking & Tour

Felgen: WTB STX i21 TCS, 28h, tubeless ready

Gabel: RockShox SID Select, Debonair, tapered steerer

Grundfarbe: grau

Innenlager: SRAM DUB PF30 MTB83

Lenker: Cannondale 3 Flat, 6061 double-butted Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm

Lenkergriffe: Cannondale Locking Grips

Nabe/Schaltungsart: SRAM NX Eagle

Produktart: Herrenfahrrad

Rahmenbezeichnung Herstel: SmartForm C1 Alloy, Zero Pivot seatstay

Rücktrittbremse: nein

Sattelstütze: Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm

Schalthebel: SRAM NX Eagle, 12-speed

Steuersatz: Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings (Integrated steer stop size small only)

Terrain: Berge & Offroad

Topographie - Profil: Steile Rampen

Kurbelgarnitur: Truvativ Stylo 6K DUB, 34T, Ai offset

Satori UP2 A-head Vorbau,: Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°