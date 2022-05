Wildtail Er29 sc Rh56cm Diam 24K Bereifung: Ace of Pace Bremse: TEKTRO HD-275 Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: STYX DDM-2 Gabel: SR SUNTOUR XCE-28 DS29 Anzahl Gänge: 24 Gang Gewicht **: 15,3 kg Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Wildtail Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus RD-M310 Shadow Plus NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 6061 Aluminium Reifengröße (ETRTO): 57-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,25 Rücktrittbremse: nein Schalthebel: SHIMANO Altus SL-M315 Rapidfire Plus SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO FC-MT101 Umwerfer: SHIMANO Tourney FD-TY500 Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium Zulässiges Gesamtgewicht: 125 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2022-05-14T18:41:56+0000

Fahrrad-Marke Bulls