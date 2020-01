Beschreibung

Stylisch, funktional - einfach optimal: Brose Drive -T Mittelmotor / 650 Wh Akku + GPS / Shimano 8 Gang Nabenschaltung mit Freilauf

Der Brose Drive T ist ein hocheffizienter Antrieb, der auf Ausdauer und den täglichen Einsatz getrimmt ist.

Innovativer Diebstahlschutz per GPS

Am Zielort angekommen, aktiviert der Fahrer über die App den Sicherungsmodus - der Diebstahlschutz des Connected eBike wird scharfgestellt und der Antrieb deaktiviert. Erkennen die Sensoren eine dauerhafte Beschleunigung verbunden mit einer Entfernung vom Standort, werden umgehend eine Nachricht sowie die Standortdaten an das verbundene Smartphone gesendet. Der Nutzer kann die Position nun an die Polizei weitergeben.

Automatischer Notruf

Bestückt mit einer Vielzahl von Sensoren interpretiert das BULLS Connected eBike die aktuelle Fahrsituation. Sinkt die Geschwindigkeit plötzlich auf Null und das Rad liegt auf der Seite, registriert das System einen möglichen Unfall. Reagiert der Fahrer auf die Nachricht eines bevorstehenden Notrufs nicht, wird dieser umgehend an einen via App festgelegten Notfallkontakt abgesetzt und der Standort gesendet. Besonders E-Mountainbikern bietet diese Funktion auf Geländetouren zusätzliche Sicherheit.

Cockpit mit integrierter Navigation

Über das Smartphone vereint das Connected Bike Fahrinformation und Navigation. Dank des Control Dashboards hat der Fahrer alle wichtigen Daten wie Unterstützungsstufe, Restreichweite und Fahrkilometer jederzeit im Blick. Zusätzlich können beispielsweise Informationen zur Wetterlage abgerufen werden. Gleichzeitig sorgt die integrierte Turn-by-turn-Navigation dafür, dass der Fahrer sein Ziel sicher erreicht. Gefahrene Routen können dabei jederzeit gespeichert und geteilt werden.

Komplette Social-Media-Anbindung

Ohne die Schnittstelle zur Welt der sozialen Medien wäre das Connected Bike nicht komplett. Via Facebook, Twitter & Co. haben Fahrer die Möglichkeit Fahrleistungen, Touren und Routen direkt zu kommunizieren und gleichzeitig an Social-Media-Kampagnen und Aktionen teilzunehmen. In einer späteren Ausbaustufe wird zusätzlich eine umfassende Trainingssteuerung verfügbar sein.



- Diebstahlschutz per GPS

- automatischer Notruf

- Navigation

- Social-Media-Anbindung