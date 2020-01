Beschreibung

Stylisch, funktional - einfach optimal: Brose Drive -T Mittelmotor / 650 Wh Akku / Shimano Nexus 8 Gang Nabenschaltung mit Freilauf

Mit seiner stilsicheren Optik ist der STURMVOGEL an jeder Ampel ein echtes Highlight. Doch neben jeder Menge Stil hat der Urban Cruiser viel mehr zu bieten. Dank Schwalbe Fat Frank Reifen sind Bordsteine und andere Hindernisse Probleme von gestern. Gleichzeitig bieten die 26-Zoller mit 60mm Breite zusätzlichen Fahrkomfort. Die hochwertige Shimano Alfine Nabenschaltung macht nicht nur das Runterschalten im Stand ganz einfach, sondern ist gleichzeitig robust und wartungsarm - genau das, was man in der Stadt braucht. Angesichts des Verkehrs darf natürlich auch eine leistungsstarke Lichtanlage nicht fehlen. Hier sorgt die Supernova Beleuchtung für beste Sicht und Sichtbarkeit.