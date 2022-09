Sonic Evo AM 1 He27 grün Rh51cm Fully 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance Bremse hinten: SHIMANO BR-MT410 Bremse: SHIMANO MT420 Bremsscheibe hinten: 180 Bremsscheibe: 203 Kassette: SRAM SX CS-PG1210 10-50T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion LCD Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: RODI Tryp30, Hohlkammer Frontleuchte: MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) Gabel: BULLS Lytro 34 AIR 1.8 tapered Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 26,2 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: gold Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): SHIMANO FH-MT400 Lenker: BULLS Riser Lenkergrife: BULLS Enduro MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Sonic Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Sram SX Eagle NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: wellgo ZZE-01M Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 62-622 / 65-584 Reifengröße (Zoll): 29x2,35/27,5x2,60 Rückleuchte: MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: LIMOTEC Alpha 1 Sattel: SELLE ROYAL Vivo Schalthebel: SRAM SX Eagle SP Connect: nein Steuersatz: ACROS No.1 Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SRAM Vorbau: BULLS The Frog Nabe: SHIMANO HB-MT400 Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 08/09/2022

Fahrrad-Marke Bulls