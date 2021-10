BULLS Lacuba Evo Lite 12 555Wh28 Wave 45 rot 12K Akku-Hersteller: BMZ Akku: BMZ Supercore 555 horizontal Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Bereifung: Schwalbe Marathon Almotion Bremse: Shimano BR-MT400 Kassette: Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T Default Farbe: nein Display: Brose Topology DS103 Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: leichte Felge für zGG. 150kg 14) Frontleuchte: Fuxon DHL-F250EB, 100 Lux 10) Gabel: SR Suntour NCX-E LO Air CTS Anzahl Gänge: 12 Gang 12) Gewichtsangabe Herst.: 24,6 kg GPS: nein GPS ready: ja Gepäckträger: i-Rack II Systemgepäckträger Grundfarbe: rot Hersteller: ZEG Lenker: Aluminium Lenkergriffe : Ergon GP10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Brose Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Lacuba Antriebsart: Elektro-Motor .9) Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus NOS: nein Pedale: Wellgo C-211 mit Sandpapier .2) Produktart: Trekking Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Rückleuchte: in Gepäckträger integriert Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium Sattel: Comodoro Schutzbleche: SKS PET A60S Schalthebel: Shimano SLX SL-M7100-R Steuersatz: Semi Integriert Straßenausstattung: ja Satori UP2 A-head Vorbau,: new stem/adj./internal cable Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-10-31T20:16:41+0000

Fahrrad-Marke Bulls