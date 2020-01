Beschreibung

Die Performance Line CX ist der kraftvolle Antrieb für ambitionierte und anspruchsvolle eBiker. Im Sport-Modus (opt. eMTB-Modus) erhalten Sie immer die notwendige Power - von Tour bis Turbo. Immer eine perfekt dosierte Unterstützung, unglaubliche Dynamik und einzigartiger Grip unterstützen Sie - zusammen mit dem verbesserten Anfahrverhalten - in jedem Terrain optimal. Die Motorunterstützung passt sich automatisch der individuellen Fahrweise an, ein Wechsel der Unterstützungsmodi ist überflüssig, So können Sie sich ganz und gar auf den Trail fokussieren.



- Mittelmotor

- Unterstützung bis 25 km/h

- 75 Nm Drehmoment

- maximale Unterstützung 300 %

- Anfahrverhalten: sehr sportlich

- progressive Motorunterstützung

- automatische Anpassung der Unterstützung

- Schiebehilfe bis 6 km/h