E-Core EVO Di2 He 27/46 MTB 11K gr/sw



Akku-Hersteller: BMZ

Akku-Ladezeit 100%: ca. 4,0 Stunden

Akku-Kapazität (Ah): 10,4 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Akku-Typ: Lithium Ionen

Bereifung: Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin Bereifung

-unbekannt (leer): Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse vorne

Kassette: Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T Cassette

Einsatz: E-Bike

Farbrichtung 2: schwarz

Farbrichtung: grau

Felgen: BULLS AS-35P ECCTRIC tubeless ready Felgen

Gabel: Rock Shox Revelation RC A1 Boost Solo Air Federgabel

Lenker: BULLS Lenker

Motor-Leistung: 250 Watt

Motor-Hersteller: Shimano

Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus Schaltwerk

Naben: STYX Aluminium Naben

Pedale: Wellgo-Pedale

Produktart: Herrenfahrrad

Sattelstütze: BULLS Sattelsttze

Sattel: BULLS Sattel

Schalthebel: Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 Schalthebel

Sonstiges: Axa Lock for Shimano E8000

Kurbelgarnitur: Shimano FC-E8050 Kurbelgarnitur

Zul,,ssiges Gesamtgewicht: 125 kg