Copperhea Er29 pe Rh44cm Diam12K Bereifung: Schwalbe Nobby Nic Super Trail TLE tubeless ready Bremshebel: Shimano BL-M4100 2-Finger Bremse hinten: Shimano BR-MT410 Bremse: Shimano MT420 Bremsscheibe hinten: 180 Center Lock Bremsscheibe: 203 Center Lock Kassette: Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: BULLS Eccentric 30 Gabel: RockShox 35 Silver TK Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht **: 18,1 kg Grundfarbe: petrol Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Shimano Deore FH-MT410-B Kette: KMC Lenker: BULLS Griffe: BULLS MonkeyLoad Ready: unbekannt (False) MonkeyLink Recharge: unbekannt (False) Modellserie: Copperhead 2021 Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus NOS: nein Pedale: BULLS Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: double butted 6061 Aluminium, internal cable routing, tapered headtube, Boost thru axle Reifengröße (ETRTO): 60-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,35 Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Aluminium Sattelstütze: Limotec Alpha 1, absenkbar Sattel: BULLS Schlauch: Schwalbe SV19B Light Schalthebel: Shimano Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus SP Connect: nein Speichen: Stahl schwarz Steuersatz: Semi Integriert Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Shimano Deore FC-MT511-1 30T Vorbau: BULLS Nabe (Vorderrad): Shimano Deore HB-MT410-B Zulässiges Gesamtgewicht: 125 kg

veröffentlicht am 2021-12-22T10:02:17+0000

