Copperhea Er27 sc Rh46cm Diam22K Bereifung: Rapid Rob Bremse: Shimano MT200 Kassette: Shimano CS-M5100-11 / 11-42T Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: STYX DDM-2 Frontleuchte: MonkeyLink Ready (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) Gabel: SR Suntour XCR 32 LOR COIL 27.5 with Lock out Anzahl Gänge: 22 Gang Gewicht **: 14,4 kg Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Lenkergriffe: STYX MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein MonkeyLink Ready: ja Modellserie: Copperhead 2021 Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M6000-GS Shadow Plus NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: 6061 Aluminium, inernal cable routing, tapered head tube Reifengröße (ETRTO): 57-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,25 Rückleuchte: MonkeyLink Ready (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) Rücktrittbremse: nein Sattel: STYX Schalthebel: Shimano Deore SL-M5100 SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Shimano Deore FC-M5100 36/26T Umwerfer: Shimano Deore FD-M5100 Vorbau: MTB-S, CCS Slot Mount ready Nabe (Vorderrad): STYX Zulässiges Gesamtgewicht: 125 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2022-01-13T19:47:29+0000

Fahrrad-Marke Bulls