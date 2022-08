Mountainbiken wie die Großen Das X-COADY 20 SL hat alles, was ein ausgewachsenes Mountainbike benötigt, ist aber perfekt auf die Bedürfnisse der ganz kleinen Entdeckerinnen und Entdecker abgestimmt. Der tiefe Einstieg und die gut dosierbaren Felgenbremsen sorgen für Sicherheit, während die handliche Geometrie und die dicken Reifen Komfort und Spaß auf allen Fahrten garantieren: Auf dem Weg zur Schule genau so, wie auf Feldwegen oder dem Pumptrack um die Ecke. Mit 20-Zoll-Rädern, einer 7-Gang Shimano Schaltung, kindgerechter Kurbellänge und starrer Gabel ist es für Kids von 117 bis 133 Zentimetern Körpergröße der perfekte Einstieg in die Welt des Mountainbikens.

X-COADY SL / 7 K20 Bl Rh26 7K Bremse hinten: Promax TX-117, V-Brake Bremse: Promax TX-117 Kassette: 32 T / 14-28 T Default Farbe: nein Felge: Eightshot 20" Felge hinten: Eightshot (20") Gabel: Eightshot Rigid Fork Steel Anzahl Gänge: 7 Gang Gewicht: 8,9 kg Grundfarbe: blau Hersteller: PUKY MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: X-COADY Nabe/Schaltungsart: Shimano Tourney NOS: nein Produktart: Jugendfahrrad Rahmen: SLT Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 Rücktrittbremse: nein Sattel: Eightshot SEAT 231 mm x 140 mm SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg