1 Ki12 bl OneS Wave oS Bereifung: SCHWALBE G-One Speed Default Farbe: nein Gabel: leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium Anzahl Gänge: stufenlos Gewicht **: 2,95 kg Grundfarbe: blau Hersteller: woom GmbH Nabe (Hinterrad): schmale, leichte Alu-Naben mit gedichteten Lagern Lenker: Breiter, ergonomischer und leichter Alu-Lenker für mehr Kontrolle Lenkergriffe: woom Ergogrip - der kleinste Griff seiner Art Laufradsatz: superleichte Soopa-Doopa-Hoops-Felgen aus Aluminium MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: 1 Nabe/Schaltungsart: schmale, leichte Alu-Naben mit gedichteten Lagern NOS: nein Produktart: Kinderfahrrad Rahmen: leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061-Aluminium Reifengröße (Zoll): 12 x 1,35 Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Aus Aluminium gegen Verdrehen gesichert Sattelstütze: anodisierte Alu-Sattelstütze mit Anzeige des maximal zulässigen Auszugs Sattel: ergonomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen SP Connect: nein Speichen: 16 leichte, extra robuste Niro-Speichen, gerade eingespeicht Steuersatz: vollintegrierter 1?-Steuersatz Straßenausstattung: nein Satori UP2 A-head Vorbau,: superleichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium 40 mm / +15° Nabe: schmale, leichte Alu-Naben mit gedichteten Lagern Zulässiges Gesamtgewicht: 50 kg

