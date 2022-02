Das superleichte und kindgerechte E-Mountainbike Das superleichte und kindgerechte E-Mountainbike in 26 Zoll mit Federgabel, Fazua-Antrieb und Scheibenbremsen für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren.

Woom UP 6 He26 bl Rh45cm Diam11G Akku: Fazua Battery 250 Bereifung: Schwalbe Rocket Ron 26 x 2,35? Bremshebel: Promax Disc Bremsscheibe hinten: 140 mm Bremsscheibe: 160 mm Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse Kassette: 11-fach, 11 - 42 Zähne Felge: Superleichte woom OFF DISCO TEC Doppelkammer-Felgen aus Aluminium Gabel: Hydraulische Luftfedergabel mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung sowie Lockout-Funktion Gewicht: ca.16,6 Kg Grundfarbe: blau Highlightfarbe 1: silber Nabe (Hinterrad): Alu-Naben mit gedichteten Industrielagern Klingel: nein Lenker: Breiter, ergonomisch angepasster und leichter Lenker aus Aluminium für eine bessere Kontrolle Lenkergrife: Kindgerechte, schadstofffreie Silikongriffe mit kleinem Durchmesser. Lenkerenden mit verschraubten R Motor-Hersteller: Fazua Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Sram NX-Schaltwerk 11-fach Speichennippel: Aluminium Onlinewarengruppe: online Pedale: Plattformpedale aus faserverstärktem Nylon Produktart: Jugendfahrrad Pumpe: nein Rahmen: leichtes, hochwertig verarbeitetes 6061-T6-Aluminium mit konifizierten und hydrogeformten Rohren Schloss (separat erhältli: nein Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Aus Aluminium gegen Verdrehen gesichert Sattelstütze: anodisierte Alu-Sattelstütze Sattel: Schadstofffrei & ergonomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen, seitlicher Schutz zum Anlehn Schalthebel: SRAM Trigger Speichen: G14 Steuersatz: vollintegrierter 1 1/8? - 1? Steuersatz gedichtete Industrielager Kurbelgarnitur: leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium Vorbau: Geschmiedetes Aluminium mit Zwei-Klemmen-Lenkerbefestigung. +/-15° Flip-Flop-Bauweise zur Anpassung Nabe: Alu-Naben mit gedichteten Industrielagern Zul,,ssiges Gesamtgewicht: 80