NOW 6 JuI4 he OneS Diam 8K Bereifung: Schwalbe Big Apple Ballon-Faltreifen mit RaceGuard-Pannenschutz Bremsscheibe hinten: 140 mm Bremsscheibe: 140 mm Kassette: 11 bis 34 Zähne Dynamo: Shutter Precision Nabendynamo SD-8 Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Aluminium 20 Loch Felge hinten: Aluminium 28 Loch Frontleuchte: Leistungsstarker LED-Scheinwerfer Gabel: Leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium mit 1 1/8"-Schaft. Optimierter Nachlauf für agiles Fahren trotz Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht **: 12,6 kg Gepäckträger: Am Rahmen montierter Front-Gepäckträger aus Aluminium für sicheres Handling des Bikes auch bei schwe Grundfarbe: hellblau Hersteller: woom GmbH Nabe (Hinterrad): Alu-Nabe mit gedichteten Industrielagern Innenlager: Gekapseltes Patronenlager Lenker: Breiter, ergonomisch angepasster und leichter Lenker aus Aluminium mit 15° Backsweep, 33mm Rise und Lenkergriffe: woom Ergogrips, kindgerecht dank kleinem Griffdurchmesser Modellserie: NOW Nabe/Schaltungsart: microSHIFT M26S-Schaltwerk NOS: nein Pedale: Rutschfeste Plattformpedale aus Kunststoff mit integrierten gelben Reflektoren Produktart: Jugendfahrrad Rahmen: Leichtes, hochwertig verarbeitetes 6061-Aluminium mit konifizierten Rohren Reifengröße (Zoll): 26 x 2,15 / 20 x 2,15 Rückleuchte: LED-Rücklicht Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Sicherheitssattelklemme aus Aluminium zum Schutz vor Diebstahl des Sattels Sattelstütze: Aluminium Patent, schwarz anodisiert Sattel: woom, altersgerecht ergonomisch ausgeformt, extrabequem Schutzbleche: Breite, robuste Schutzbleche mit starken Niro-Streben Schalthebel: microSHIFT DS85-8-Drehschaltgriff Speichen: Niro Ständer: Robuster, zentral montierter und leichtgängiger Seitenständer aus Aluminium Steuersatz: Ahead 1 1/8" integriert mit gedichteten Industrielagern Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 150 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor), n Satori UP2 A-head Vorbau,: Superleicht, aus geschmiedetem Aluminium, 40mm / +15° Nabe: Shutter Precision Nabendynamo SD-8, Innensechskant-Spannachse zum Schutz vor Gelegenheitsdiebstahl Zulässiges Gesamtgewicht: 100 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Kinderräder

Kinderräder veröffentlicht am 01/09/2022

Fahrrad-Marke Woom