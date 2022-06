Woom 4 Das superleichte und innovative Allround-Kinderfahrrad in 20 Zoll für Kinder ab sechs Jahren mit verstellbarem Vario-Vorbau und 7-Gang-Schaltung. *Woom Räder können über unseren Onlineshop nur zur Abholung bestellt werden. Ein Versand über unseren Onlineshop wird von Woom leider ausgeschlossen. Bei einem Kauf per Rechnung ist der Versand aber möglich. Bei Interesse oder für genauere Informationen schreiben sie bitte eine E-Mail an onlineshop@hild-radwelt.de

woom 4 purple 20Z Bereifung: Schwalbe Little Joe Faltreifen - woom Edition Kassette: 11 bis 28 Zähne Default Farbe: nein Farbrichtung: purple Gabel: leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht: 7,7 kg Grundfarbe: lila Hersteller: woom GmbH Nabe (Hinterrad): Alu-Naben mit gedichteten Lagern und Aufnahme für woom Steckschutzbleche Lenker: Breiter, ergonomischer und leichter Alu-Lenker für mehr Kontrolle Lenkergrife: woom Ergogrip - kindgerecht dank kleinem Durchmesser Laufradsatz: superleichte Soopa-Doopa-Hoops-Felgen aus Aluminium MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: 4 Nabe/Schaltungsart: SRAM X4 NOS: nein Onlinewarengruppe: online Produktart: Kinderfahrrad Rahmen: leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061-Aluminium Reifengröße (Zoll): 20 x 1,4 Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Aus Aluminium, langer Schnellspannhebel, bedienbar auch mit geringer Handkraft Sattelstütze: anodisierte Alu-Sattelstütze mit Anzeige des maximal zulässigen Auszugs Sattel: ergonomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen Schalthebel: Microshift Drehgriff - Schalthebel Speichen: 20 leichte, extra robuste Niro-Speichen, zweifach gekreuzt eingespeicht Steuersatz: vollintegrierter 1?-Steuersatz Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 110 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor) Vorbau: leichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium Nabe: Alu-Naben mit gedichteten Lagern und Aufnahme für woom Steckschutzbleche Zulässiges Gesamtgewicht: 70 kg