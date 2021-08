Verkauft wird ein Specialized Riprock, 16 Zoll, in silber/orange/schwarz. Wir haben das Fahrrad bei BestBike in Alsdorf gekauft. Das Fahrrad ist TipTop in ordnung. Nur Abholung. Keine Rücknahme, kein Umtausch und/oder Wandlung, da Privatverkauf. Bei Fragen einfach schreiben.

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2020

Kategorie Kinderräder

Kinderräder veröffentlicht am 2021-08-27T07:05:00+0000

Fahrrad-Marke Specialized