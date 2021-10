Bei Kinderfahrrädern geht es darum, den Grundgedanken des Fahrradfahrens zu stärken und zu fördern. Fahrfreude - ein Begriff, ein Gefühl und eine Inspiration - geformt, sobald Kinder zum ersten Mal auf dem Sattel sitzen und in die Pedale treten. Denn ist die Leidenschaft für das Radfahren erst einmal geweckt, steht einer großartigen Zeit an der frischen Luft mit viel Bewegung und unvergesslichen Erlebnissen nichts mehr im Wege. Wir bei Specialized wissen, dass mehr Komfort die Tür zu mehr Fahrspaß öffnet. Aufgrund der Wachstumsschübe der Kinder war das perfekt passende Kinderfahrrad bis dato aber nur mit einem kurzlebigen "genau richtig" ausgestattet. Unser Entwicklungsteam recherchierte und fand heraus, dass die Arme und Beine bei Kindern im Alter von 5-12 Jahren schneller wachsen als der Oberkörper. Wir mussten also ein Fahrrad entwickeln, das proportional anpassbar ist, um die perfekte Passform für einen längeren Zeitraum halten zu können - Bühne frei für das Jett.

JETT 16 SS INT 16 BLAZE/BLACK