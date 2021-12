Roxter 24 Ju24 sc OneS Diam 8K Bereifung: Kenda K1080 SlantSix / 24x2.6" / 30TPI Bremshebel hinten: Tektro TS325A Bremshebel: Tektro TS325A Bremse hinten: Tektro SCM-02 Mech. Disc Bremse: Tektro SCM-02 Mech. Disc Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 160 mm Kassette: SunRace CSM55, 8 Speed / 11-34T Default Farbe: nein Felge: Shining MP-32 Disc Felge hinten: Shining MP-32 Disc Gabel: AL-6061 rigid fork / IS / PLUS Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht **: 11 kg Grundfarbe: schwarz Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): Formula DC-25-8-R / QR Innenlager: Feimin / BB68 / cartridge / square taper Kette: KMC Z8.3 Lenker: Junior Flat-Bar Alloy, 580mm / Syncros Youth 100/80 Grip MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Roxter Nabe/Schaltungsart: Shimano RD-TX800 Tourney, 8 Speed NOS: nein Pedale: MARWI SP-700 / w/Reflector Produktart: Jugendfahrrad Rahmen: Roxter 24 Plus Junior, Alloy 6061 / Semi int. HT, SCOTT dropout / IS Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Alloy 26.8x300mm Sattel: Syncros Youth Schalthebel: Shimano SL-RS45-8R, Revo Shifter Speichen: 15G / UCP / black Steuersatz: Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Prowheel / Alloy Crank 140mm, 32T / w/CG PVG double cover Satori UP2 A-head Vorbau,: LEADTEC LCS-7130, 50mm / 25.4mm clamp Nabe (Vorderrad): Formula DC-19F / QR

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Kinderräder

Kinderräder veröffentlicht am 2021-12-15T18:31:03+0000

Fahrrad-Marke Scott