Mama, ich bin jetzt schon groß, oder? Das PUKY ZL 18 Alu ist für größere Kinder ab 116 cm Körpergröße, die erst später das Fahrradfahren erlernen wollen oder bereite eine Fahrradgröße hinter sich haben, bestens geeignet. Dafür sorgt zum einen eine absolut kindgerechte Ergonomie sowie der leichte Aluminiumrahmen mit niedrigem Einstieg. Das PUKY Sicherheitsset ist ähnlich zur 12" und 16" Variante auch wieder mit an Bord. Inbegriffen sind das Lenkerpolster, Sicherheitslenkergriffe, Ein Reflektorenset vorne, hinten und an den Pedalen, Kunststoffkantenschützer am vorderen Schutzblech sowie eine Glocke, dessen Klangkörper sich nicht öffnen lässt. So sind am gesamten PUKY ZL 18 Alu keine scharfen Kanten zu finden, an denen sich Kinder verletzen können. Selbst der Kettenkasten ist vollständig geschlossen, sodass Kinder nicht in den Antrieb fassen können. Der Lenker und die Räder des ZL 18 Alu sind kugelgelagert und ermöglichen reibungslose Fahreigenschaften. Der stabile Gepäckträger bietet Platz für kleine Zuladungen. Zu sicheren Abstellen findet sich am PUKY ZL 18 Alu ein klappbarer Seitenständer. Das PUKY ZL 18 Alu ist in den Farben blau, kiwi, lila, grau sowie den Themenwelten Capt`n Sharky und Lillifee erhältlich.

ZL 18 Alu blau (Fußball) Bereifung: hochwertige Schaumreifen Bremshebel: einstellbarer kinderhandgerechter Bremsgriff Einsatzbereich: City & Alltag Farbrichtung: blau Gabel: Stahl Gewicht: 9,9 kg Gepäckträger: Ja Grundfarbe: blau Laufradsatz: Alufelgen Produktart: Unisexfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Alu Rahmengeometrie Laufradgr: 18 Sattel: kindgerechter Sattel, schwarz Schutzbleche: Kunststoffkantenschützer am Vorderradschutzblech Satori UP2 A-head Vorbau,: Lenkervorbau mit Schrägkonus Zulässiges Gesamtgewicht: 50