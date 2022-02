Puky YOUKE 12-1 Alu PUKY: Freude an der Bewegung! Kinder mit strahlenden Augen und voller Selbstvertrauen - das ist unsere Motivation, der Grund für unsere Leidenschaft Kindern PUKY® Bewegungsspielzeug und Fahrzeuge an die Hand zu geben, die Spaß machen und sie zugleich in ihrer motorischen Entwicklung optimal unterstützen und fördern. Wir bauen Fahrräder, Dreiräder, Laufräder, Rutschfahrzeuge und Scooter seit 70 Jahren nachhaltig und regional in Deutschland mit einem starken Fokus auf ein soziales Unternehmertum. So werden PUKY® Fahrzeuge in mehr als einem Dutzend Werkstätten für Menschen mit Behinderung montiert, die mit genau so viel Freude und Stolz "Ihre" PUKYs bauen wie wir. Unser Innovationslabor findet seit Jahrzehnten immer die richtigen Antworten auf die stets neuen Herausforderungen, die Kinder an uns stellen. Leicht und langlebig, funktional und mit modernem Design. Alle diese Attribute bietet die PUKY® Produktpalette mit dem Ziel, Kinder mit Spaß und mit sicheren Fahrzeugen in Bewegung zu bringen. Bewegung macht schlau und fördert nachweislich die Entwicklung des Gehirns! Wir wissen, dass jedes Kind eine natürliche Freude an der Bewegung hat, die geschult und gefördert werden kann!

YOUKE 12- Ki12 blau Default Farbe: nein Anzahl Gänge: stufenlos Gewicht: 7,2 kg Grundfarbe: blau Hersteller: PUKY MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: YOUKE NOS: nein Onlinewarengruppe: online Rücktrittbremse: nein SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Zulässiges Gesamtgewicht: 50 kg